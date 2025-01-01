У Netflix есть свой «Великолепный век»: Сулейман, Сюмбюль-ага и Ланнистер — рейтинг 8 на IMDb и 7,6 на КП

Тарантино мечтал снять у себя этих актеров, но они ему отказали, причем еще и дважды: культовые фильмы режиссера могли выглядеть по-другому

«Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет

Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)

«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось

«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет

А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1

«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России

Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)