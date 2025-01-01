В Сети назвали сезон «Бандитского Петербурга», на котором сериал надо было закончить: «Все, что дальше — муть»

Не Геральт и не Цири: кто на самом деле самый сильный в «Ведьмаке» и почему с ним не спорят даже демоны

Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил

«Нам пришлось»: Netflix и Sony объявили о планах на вторую часть «Кейпоп-охотниц» — и у нас есть хорошая новость и плохая

Держат планку до финального эпизода: 7 фантастических сериалов без провальных сезонов – у каждого рейтинг не ниже 8.3 на IMDb

«Добро пожаловать в Дерри» уже круче «Очень странных дел»: шедевр Netflix получил замену, от которой стынет в жилах кровь

«И жизнь ваша не будет стоить ломаного цента», если не пройдете наш тест о «Человеке с бульвара Капуцинов» хотя бы на 5/10

Давно ждали: вот и первый спойлер к 1 серии 5-го сезона «Очень странных дел» — уже видели похожее в «Мстителях: Финал»

Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)

Зря прокачивался, Сон Джин-у: в Японии выбрали 10 лучших аниме-персонажей – да начнется ад в комментариях