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Лиана Мориарти
Лиана Мориарти
Liane Moriarty
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Лиана Мориарти
Liane Moriarty
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Дата рождения
15 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Биография Лианы Мориарти
Родилась 15 ноября 1966 года. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия.
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Постановщица «Первого встречного» Кэт Койро экранизирует роман Лианы Мориарти «Тайна моего мужа»
За проект отвечает студия Sony.
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15 февраля 2022 17:07
Peacock заказал производство мини-сериала по роману Лианы Мориарти «Яблоки не падают никогда»
Ранее по ее произведениям сняли «Большую маленькую ложь» и «Девять совсем незнакомых людей».
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10 февраля 2022 14:07
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