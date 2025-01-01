Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Лоуренс Рикард
Награды
Награды и номинации Лоуренса Рикарда
Laurence Rickard
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Лоуренса Рикарда
BAFTA 2010
Best Writer
Победитель
BAFTA 2011
Best Writer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Writer
Номинант
В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок
Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР
Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix
«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться
Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях
Шпион, жиган или уркаган: Говорухин пускал пыль в глаза, но зрители разгадали профессию Фокса из «Места встречи»
«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом
«Был в шоке»: от роли в «Гараже» Хазанов отказался, предложив Рязанову задуматься о кладбище
Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667