О персоне
Фильмография
Маргарет Гудман
Margaret Goodman
Киноафиша
Персоны
Маргарет Гудман
Маргарет Гудман
Margaret Goodman
Дата рождения
10 октября 1936
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Кризис в шести сценах
(2016)
4.1
Заложница
(2024)
Фильмография Маргарет Гудман
Жанр
Все
Детектив
Комедия
Триллер
Год
Все
2024
2016
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
4.1
Заложница
Held Hostage in My House
детектив, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Кризис в шести сценах
комедия
2016, США
