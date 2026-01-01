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Фильмография
Ли Биран
Lee Biran
Киноафиша
Персоны
Ли Биран
Ли Биран
Lee Biran
Дата рождения
16 декабря 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Кфар-Сава, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Ли Бирана
Родился 16 декабря 1989 года. Кфар-Сава, Израиль.
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Популярные фильмы
7.4
Долина слез
(2020)
Фильмография Ли Бирана
7.4
Долина слез
драма, военный
2020, Израиль
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