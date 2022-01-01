Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Андрей Островский
Андрей Островский
О персоне
Фильмография
Андрей Островский
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Курган, СССР (Россия)
Биография Андрея Островского
Родился 23 апреля 1972 года. Курган, СССР (Россия).
Развернуть
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все