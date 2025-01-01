Меню
Ричард Эдлунд
Награды
Награды и номинации Ричарда Эдлунда
Richard Edlund
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ричарда Эдлунда
Оскар 2007
Medal of Commendation
Победитель
Оскар 1987
Scientific and Engineering Award
Победитель
Scientific and Engineering Award
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Оскар 1984
Special Achievement Award
Победитель
Оскар 1982
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Scientific and Engineering Award
Победитель
Scientific and Engineering Award
Победитель
Оскар 1981
Special Achievement Award
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
Оскар 1978
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Оскар 1993
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Оскар 1989
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Оскар 1985
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Оскар 1983
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Individual Achievement - Creative Technical Crafts
Победитель
Outstanding Individual Achievement - Creative Technical Crafts
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Special Visual Effects
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Special Visual Effects
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Special Effects
Номинант
Best Special Effects
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Special Visual Effects
Номинант
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667