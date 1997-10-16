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Наоми Осака
Наоми Осака
Naomi Osaka
О персоне
Фильмография
Наоми Осака
Naomi Osaka
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Дата рождения
16 октября 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Осака, Япония
Рост
180 см
Биография Наоми Осаки
Родилась 16 октября 1997 года. Осака, Япония.
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