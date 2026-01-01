Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Ричард Гэдд
Награды
Награды и номинации Ричарда Гэдда
Richard Gadd
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Награды
Награды и номинации Ричарда Гэдда
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Победитель
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Writer, Drama
Победитель
Limited Drama
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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