Крис Ни
Награды
Награды и номинации Крис Ни
Chris Nee
Награды
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
International Animation
Номинант
International Animation
Номинант
BAFTA 2014
Best International
Номинант
Best International
Номинант
