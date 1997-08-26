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YBN Cordae
YBN Cordae
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Фильмография
YBN Cordae
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Дата рождения
26 августа 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Роли, Северная Каролина, США
Биография YBN Cordae
Родился 26 августа 1997 года. Роли, Северная Каролина, США.
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