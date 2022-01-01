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Вета Гераськина
Вета Гераськина
О персоне
Фильмография
Вета Гераськина
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Дата рождения
19 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Вета Гераськина
Родилась 19 марта 1986 года. СССР.
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Фильмография Вета Гераськина
Другое имя
драма, триллер
2022, Россия
2.0
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