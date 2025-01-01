Меню
Персоны
Джанелл Джеймс
Награды
Награды и номинации Джанелл Джеймс
Janelle James
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джанелл Джеймс
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
