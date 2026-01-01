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Эшли Вигфилд
Эшли Вигфилд Ashley Wigfield
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Эшли Вигфилд

Ashley Wigfield

Дата рождения
30 августа 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Риджвуд, Нью-Джерси, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков

Биография Эшли Вигфилд

Родилась 30 августа 1986 года. Риджвуд, Нью-Джерси, США.

Популярные фильмы

One Piece. Большой куш 8.2
One Piece. Большой куш (2023)
В поисках Аляски 7.8
В поисках Аляски (2019)
Жан-Клод Ван Джонсон 7.3
Жан-Клод Ван Джонсон (2016)

Фильмография Эшли Вигфилд

One Piece. Большой куш 8.2
One Piece. Большой куш
боевик, приключения, фэнтези 2023, США
Сплетница 5.2
Сплетница
драма, мелодрама 2021, США
В поисках Аляски 7.8
В поисках Аляски
драма, мелодрама, мини-сериал 2019, США
Чудотворцы 6.6
Чудотворцы
драма, комедия, мистика 2019, США
Жан-Клод Ван Джонсон 7.3
Жан-Клод Ван Джонсон
комедия, боевик, мини-сериал 2016, США
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Новости о Эшли Вигфилд
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