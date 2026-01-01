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Эшли Вигфилд
Ashley Wigfield
Киноафиша
Персоны
Эшли Вигфилд
Эшли Вигфилд
Ashley Wigfield
Дата рождения
30 августа 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Риджвуд, Нью-Джерси, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Эшли Вигфилд
Родилась 30 августа 1986 года. Риджвуд, Нью-Джерси, США.
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Популярные фильмы
8.2
One Piece. Большой куш
(2023)
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В поисках Аляски
(2019)
7.3
Жан-Клод Ван Джонсон
(2016)
Фильмография Эшли Вигфилд
8.2
One Piece. Большой куш
боевик, приключения, фэнтези
2023, США
5.2
Сплетница
драма, мелодрама
2021, США
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В поисках Аляски
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Чудотворцы
драма, комедия, мистика
2019, США
7.3
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