Джимми МакГоверн
Jimmy McGovern
О персоне
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший мини-сериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший драматический телесериал
Победитель
Best Writer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший драматический телесериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA 2013
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Best Writer: Drama
Номинант
BAFTA 2010
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
