Тадеус О’Салливан
Награды
Награды и номинации Тадеуса О’Салливана
Thaddeus O'Sullivan
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тадеуса О’Салливана
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Golden Lion
Номинант
