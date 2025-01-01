Меню
Персоны
Дженнифер Криттенден
Награды
Награды и номинации Дженнифер Криттенден
Jennifer Crittenden
О персоне
Награды
Награды и номинации Дженнифер Криттенден
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший комедийный сериал
Победитель
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Номинант
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший комедийный сериал
Номинант
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший комедийный сериал
Номинант
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший комедийный сериал
Номинант
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший комедийный сериал
Номинант
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
