Ховард Гудолл
Награды
Награды и номинации Ховарда Гудолла
Howard Goodall
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Original Television Music
Номинант
