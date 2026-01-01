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Фильмография
Элиза Шнайдер
Eliza Schneider
Киноафиша
Персоны
Элиза Шнайдер
Элиза Шнайдер
Eliza Schneider
Дата рождения
3 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Герой боевиков
Биография Элизы Шнайдер
Родилась 3 февраля 1978 года. США.
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Популярные фильмы
8.4
Южный Парк
(1997)
7.3
Бэтмен: Отвага и смелость
(2008)
Фильмография Элизы Шнайдер
7.3
Бэтмен: Отвага и смелость
боевик, криминал, фантастика
2008, США
8.4
Южный Парк
комедия, анимация
1997, США
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