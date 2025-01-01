Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда

Жестокость или все-таки милосердие: почему мать бросила Геральта и обрекла его на судьбу ведьмака

Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать

«Восхитительный» стал «омерзительным»: кем был Саурон до событий «Братства кольца» и почему Толкин называл его «чистым злом»?

Чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня: лучшие комедийные сериалы, которые вышли в этом году

«Даже не планировали его делать»: ровно два года назад вышло «Слово пацана» – «Киноафиша» выяснила, почему второго сезона уже не будет

Как зовут коня Гэндальфа из «Властелина колец»? В оригинале все просто, а на русском минимум 3 варианта – фанаты выбрали лучший

«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться

Новый триллер от Apple TV который день остается в лидерах топов стримингов — зрители не просто так сравнивают его с «Медленными лошадьми»

«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?