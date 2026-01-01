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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Лорена Диас
Lorena Diaz
Киноафиша
Персоны
Лорена Диас
Лорена Диас
Lorena Diaz
Место рождения
Каракас, Венесуэла
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Биография Лорены Диас
Родилась в Каракасе, Венесуэла.
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Популярные фильмы
7.6
Медики Чикаго
(2015)
6.1
Выпускники
(2023)
5.2
Имущество с хвостом
(2016)
Фильмография Лорены Диас
6.1
Выпускники
Departing Seniors
комедия, ужасы, детектив
2023, США
Смотреть трейлер
5.2
Имущество с хвостом
Who Gets the Dog?
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Медики Чикаго
драма
2015, США
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