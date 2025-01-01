Меню
Мэттью Вуд
Matthew Wood
О персоне
Фильмография
Оскар 2020
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 2018
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 2016
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 2009
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Оскар 2008
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
BAFTA 2020
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA 2018
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA 2016
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
