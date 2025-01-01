Меню
Стивен Данн
Stephen Dunn
Сандэнс 2015
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2015
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2010
Премия RBC начинающему кинорежиссеру — почетная награда
Победитель
Премия RBC начинающему кинорежиссеру - фаворит фанатов
Победитель
