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Карина Эванс
Карина Эванс
Karena Evans
О персоне
Карина Эванс
Karena Evans
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Дата рождения
17 декабря 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Биография Карины Эванс
Родилась 17 декабря 1995 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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