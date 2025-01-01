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Дэвид Рид
David Reed
Киноафиша
Персоны
Дэвид Рид
Дэвид Рид
David Reed
Карьера
Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
8.6
Сверхъестественное
(2005)
8.5
Пацаны
(2019)
7.3
Водолей
(2015)
Фильмография Дэвид Рид
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Криминал
Мистика
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2022
2019
2015
2013
2012
2005
Все
7
Фильмы
1
Сериалы
6
Сценарист
7
Продюсер
1
Режиссер
1
Звездный путь: Странные новые миры
боевик, приключения, фантастика
2022, США
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ИНН 7722742614
8.5
Пацаны
драма, боевик, фантастика
2019, США
7.3
Водолей
драма, криминал
2015, США
7.3
Волшебники
драма, приключения, фэнтези
2015, США
5.1
Отряд героев
Company of Heroes
боевик, военный
2013, США
Революция
боевик, приключения, фантастика
2012,
8.6
Сверхъестественное
драма, боевик, мистика
2005, США
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