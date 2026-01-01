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Фильмография
Никколо Амманити
Niccolò Ammaniti
Киноафиша
Персоны
Никколо Амманити
Никколо Амманити
Niccolò Ammaniti
Дата рождения
25 сентября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Рим, Италия
Биография Никколо Амманити
Родился 25 сентября 1966 года. Рим, Италия.
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7.4
Я не боюсь
(2003)
7.3
Чудо: Слезы Мадонны
(2018)
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Бернардо Бертолуччи и его поколение
(2025)
Фильмография Никколо Амманити
7.1
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La nostra magnifica ossessione - Bernardo Bertolucci e la sua generazione
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2025,
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Чудо: Слезы Мадонны
драма, детектив
2018, Италия
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Ты и я
Me and You / Io e te
драма
2012, Италия
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7.4
Я не боюсь
Io non ho paura
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Ultimo capodanno, L'
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1998, Италия
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