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Элайджа Ричардсон
Elijah Richardson
Киноафиша
Персоны
Элайджа Ричардсон
Элайджа Ричардсон
Elijah Richardson
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.0
Сокол и Зимний Солдат
(2021)
6.9
Истерия!
(2024)
5.9
Виртуальный футбол
(2022)
Фильмография Элайджи Ричардсона
6.9
Истерия!
триллер
2024, США
5.9
Виртуальный футбол
Fantasy Football
боевик, комедия, семейный
2022, США
7
Сокол и Зимний Солдат
боевик, фантастика, мини-сериал
2021, США
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