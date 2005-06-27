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Лэнс Александр
Лэнс Александр
Lance Alexander
О персоне
Фильмография
Лэнс Александр
Lance Alexander
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Дата рождения
27 июня 2005
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Цинциннати, Огайо, США
Рост
170 см
Биография Лэнса Александра
Родился 27 июня 2005 года. Цинциннати, Огайо, США.
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