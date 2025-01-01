Меню
Персоны
Тодд А. Кесслер
Награды
Награды и номинации Тодда А. Кесслера
Todd A. Kessler
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тодда А. Кесслера
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
