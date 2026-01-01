Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Илья Макаров
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Награды и номинации Илья Макаров
Ilya Makarov
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Награды и номинации Илья Макаров
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Полнометражный фильм
Номинант
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
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