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Эдуард Ливнев
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Эдуард Ливнев
Эдуард Ливнев
Дата рождения
27 июля 1941
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Одесса, СССР (Украина)
Биография Эдуарда Ливнева
Родился 27 июля 1941 года. Одесса, СССР (Украина).
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Популярные фильмы
4.5
Моя прекрасная няня
(2004)
Фильмография Эдуарда Ливнева
4.5
Моя прекрасная няня
комедия, мелодрама
2004, Россия
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Другие проекты Эдуарда Ливнева
12+
Вдовий пароход
Информация
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