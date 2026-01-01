Оповещения от Киноафиши
Александра Афанасьева-Шевчук Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk
Киноафиша Персоны Александра Афанасьева-Шевчук

Александра Афанасьева-Шевчук

Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk

Дата рождения
23 апреля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Любить и ненавидеть 4.9
Любить и ненавидеть (2014)
Женщина без прошлого 4.2
Женщина без прошлого (2008)
Другое лицо 4.2
Другое лицо (2008)

Фильмография Александра Афанасьева-Шевчук

Жанр
Год
Жилищный вопрос
Жилищный вопрос
мелодрама 2023, Россия
Барби и медведь
Барби и медведь
мелодрама 2015, Россия
Любить и ненавидеть 4.9
Любить и ненавидеть
драма, детектив 2014, Россия
Родной человек 2.6
Родной человек Rodnoy chelovek
мелодрама 2013, Россия
Женщина без прошлого 4.2
Женщина без прошлого
драма 2008, Россия
Другое лицо 4.2
Другое лицо Drugoe litso
драма, мистика 2008, Россия
