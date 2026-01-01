Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александра Афанасьева-Шевчук
Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk
Киноафиша
Персоны
Александра Афанасьева-Шевчук
Александра Афанасьева-Шевчук
Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk
Дата рождения
23 апреля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
4.9
Любить и ненавидеть
(2014)
4.2
Женщина без прошлого
(2008)
4.2
Другое лицо
(2008)
Фильмография Александра Афанасьева-Шевчук
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мелодрама
Мистика
Год
Все
2023
2015
2014
2013
2008
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Актриса
6
Жилищный вопрос
мелодрама
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Барби и медведь
мелодрама
2015, Россия
4.9
Любить и ненавидеть
драма, детектив
2014, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
2.6
Родной человек
Rodnoy chelovek
мелодрама
2013, Россия
4.2
Женщина без прошлого
драма
2008, Россия
4.2
Другое лицо
Drugoe litso
драма, мистика
2008, Россия
Этих 3 персонажей из аниме любят за то, что они подкаблучники и терпилы: в списке есть и герой из «Атаки титанов»
Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667