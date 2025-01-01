Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Бриана Куоко
Briana Cuoco
Киноафиша
Персоны
Бриана Куоко
Бриана Куоко
Briana Cuoco
Дата рождения
29 ноября 1988
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Вентура, США
Рост
168 см
Цвет глаз
ореховый
Популярные фильмы
6.6
Сломанная красота
(2015)
0.0
Детективы с того света
(2024)
Фильмография Бриана Куоко
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Мистика
Ужасы
Год
Все
2024
2015
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Детективы с того света
ужасы, мистика
2024, США
6.6
Сломанная красота
Beauty in the Broken
комедия, мелодрама
2015, США
Дорама «Королева слез» наделала много шума: турки выпускают свою версию — в главной роли Ханде Эрчел
Тайна 20 рублей: так вот зачем Новосельцев просил у Рыжовой деньги — «ботинки Вовке» тут оказались совершенно ни при чем
Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667