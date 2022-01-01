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Алина Чернобровкина

Алина Чернобровкина
Алина Чернобровкина
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Дата рождения
26 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Саратов, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Алины Чернобровкиной

Алина Чернобровкина появилась на свет 26 июня 1989 года в российском городе Саратове. О ранних годах актрисы информации нет.

Получив аттестат зрелости, в 2006 году Алина стала студенткой театрального факультета СаТИ по специальности «артист драматического театра и кино». Ее наставником был Народный артист РСФСР Григорий Аредаков. Спустя пять лет Чернобровкина получила диплом, переехала в Москву и устроилась в столичный театр «Школа драматического искусства имени Васильева». Среди самых ярких ролей Алины на этой сцене – грузинка в постановке «Мцыри» и Эмилия из спектакля «Отелло: Altro. Эскиз в джазовых тонах».

Кинодебют Алины состоялся в 2012 году: она появилась на экране в эпизоде сериала «Команда Че», а также в роли Инессы в многосерийной драме «Москва. Три вокзала». Спустя год актриса стала работать в театре «Открытая сцена».

Чернобровкина предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.

У Алины яркий типаж: серо-голубые глаза и рыжие волосы. Кроме сценического мастерства она увлекается танцами и любит играть в волейбол. Также у Чернобровкиной неплохие вокальные данные: диапазон ее голоса – классическое сопрано.

Интересные факты о Алине Чернобровкиной
  • В 2010 году Алине досталось третье место в первом конкурсе пластических работ среди высших учебных заведений.
  • Дипломными спектаклями Алины стали «Иллюзион», где она воплотила роль Молли Браун, и «Месяц в деревне», где Алине достался образ воспитанницы Верочки.
  • Алина является обладателем стипендии Олега Табакова.
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