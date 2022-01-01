Алина Чернобровкина появилась на свет 26 июня 1989 года в российском городе Саратове. О ранних годах актрисы информации нет.

Получив аттестат зрелости, в 2006 году Алина стала студенткой театрального факультета СаТИ по специальности «артист драматического театра и кино». Ее наставником был Народный артист РСФСР Григорий Аредаков. Спустя пять лет Чернобровкина получила диплом, переехала в Москву и устроилась в столичный театр «Школа драматического искусства имени Васильева». Среди самых ярких ролей Алины на этой сцене – грузинка в постановке «Мцыри» и Эмилия из спектакля «Отелло: Altro. Эскиз в джазовых тонах».

Кинодебют Алины состоялся в 2012 году: она появилась на экране в эпизоде сериала «Команда Че», а также в роли Инессы в многосерийной драме «Москва. Три вокзала». Спустя год актриса стала работать в театре «Открытая сцена».

Чернобровкина предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.

У Алины яркий типаж: серо-голубые глаза и рыжие волосы. Кроме сценического мастерства она увлекается танцами и любит играть в волейбол. Также у Чернобровкиной неплохие вокальные данные: диапазон ее голоса – классическое сопрано.