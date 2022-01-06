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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Кари Скогланд
Кари Скогланд
Kari Skogland
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Кари Скогланд
Kari Skogland
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Место рождения
Оттава, Онтарио, Канада
Биография Кари Скогланд
Родилась в Оттаве, Онтарио, Канада.
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Не только сексуальная, но и умная: Галь Гадот рассказала, какой будет Клеопатра в ее исполнении
Актриса обещает, что байопик станет прославлением египетской царицы.
Написать
6 января 2022 10:29
Пэтти Дженкинс покинула режиссерское кресло фильма «Клеопатра» с Галь Гадот
Вместо нее постановкой займется создательница сериала Marvel.
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7 декабря 2021 11:12
Создатели «Сокола и Зимнего Солдата»: «Имея дело с черным супергероем, необходимы черные сценаристы»
Авторы поделились своим мнением об актуальности истории.
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27 апреля 2021 13:56
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