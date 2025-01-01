Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Клэр Данн
Награды
Награды и номинации Клэр Данн
Clare Dunne
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Клэр Данн
Берлинале 2022
EFP Падающая звезда
Победитель
Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР
Collider назвал 8 фантастических сериалов с рейтингом выше 90% на Rotten Tomatoes: первое место вас точно удивит (как и нас)
4 эпизод 5 сезона «Очень странных дел» стала лучшей за всю историю сериала— на IMDb 9,8 из 10: какие еще в пятерке? Вы удивитесь
«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР
«Был в шоке»: от роли в «Гараже» Хазанов отказался, предложив Рязанову задуматься о кладбище
Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х
Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека
«Краткость – сестра таланта»: создатели «Акушера» определились с будущим сериала – решение НТВ по 3 сезону явно оценят не все
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях
«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667