О персоне
Фильмография
Дори Сакурада
Dori Sakurada
Киноафиша
Персоны
Дори Сакурада
Дори Сакурада
Dori Sakurada
Дата рождения
7 декабря 1991
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Токио, Япония
Рост
180 см
Популярные фильмы
0.0
Алиса в Пограничье
(2020)
Фильмография Дори Сакурада
Жанр
Все
Драма
Мистика
Фантастика
Год
Все
2020
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Алиса в Пограничье
драма, фантастика, мистика
2020, Япония
