Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Награды и номинации Фил Данстер
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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