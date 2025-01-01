Меню
Персоны
Брендан Хант
Награды
Награды и номинации Брендан Хант
Brendan Hunt
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Брендан Хант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
