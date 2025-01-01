Меню
Клаус Штайнбахер
Klaus Steinbacher
Клаус Штайнбахер
Klaus Steinbacher
Дата рождения
23 февраля 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Бад-Тёльц, Германия
Популярные фильмы
0.0
Октоберфест: Пиво и кровь
(2020)
Фильмография Клаус Штайнбахер
Жанр
Все
Драма
Исторический
Год
Все
2020
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический
2020, Германия
