Адриана Лесса
Адриана Лесса Adriana Lessa
Адриана Лесса

Адриана Лесса

Adriana Lessa

Дата рождения
1 февраля 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Гуарульюс, Сан-Паулу, Бразилия

Популярные фильмы

Клон 0.0
Клон (2001)

Фильмография Адриана Лесса

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Клон
Клон
драма, мелодрама, фантастика 2001, Бразилия
Новости личной жизни Адриана Лесса
И только одно не меняется: посмотрите, как теперь выглядит Деуза из «Клона»
И только одно не меняется: посмотрите, как теперь выглядит Деуза из «Клона»
Звезд «Клона» не узнать: Иветти состарилась, а Деуза экстремально омолодилась (фото)
Звезд «Клона» не узнать: Иветти состарилась, а Деуза экстремально омолодилась (фото)
