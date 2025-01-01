Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Адриана Лесса
Adriana Lessa
Киноафиша
Персоны
Адриана Лесса
Адриана Лесса
Adriana Lessa
Дата рождения
1 февраля 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Гуарульюс, Сан-Паулу, Бразилия
Популярные фильмы
0.0
Клон
(2001)
Фильмография Адриана Лесса
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2001
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Клон
драма, мелодрама, фантастика
2001, Бразилия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Новости личной жизни Адриана Лесса
И только одно не меняется: посмотрите, как теперь выглядит Деуза из «Клона»
Звезд «Клона» не узнать: Иветти состарилась, а Деуза экстремально омолодилась (фото)
Amazon только приступает к кастингу, но фанаты уже нашли идеальных актеров в сериал «Четвертое крыло»: это фэнтези захватило мир
В Сети оправдали робкого Лукашина: герой «Иронии судьбы» не просто так два года не звал Галю замуж
Ловушка без выхода... и без вау-эффекта: «Куб» смешал временные петли из «Интерстеллара» и азарт выживания из «Игры в кальмара»
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»
Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского
Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер
Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667