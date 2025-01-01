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Барыш Айтач
Baris Aytac
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Персоны
Барыш Айтач
Барыш Айтач
Baris Aytac
Дата рождения
8 декабря 1985
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Анкара, Турция
Популярные фильмы
8.5
Запретный плод
(2018)
7.5
Оставь это ветру
(2025)
6.7
Дикий мёд
(2015)
Фильмография Барыш Айтач
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2018
2015
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
7.5
Оставь это ветру
Rüzgara Birak
драма, мелодрама
2025, Турция
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Враг любви
драма
2024, Турция
8.5
Запретный плод
драма, мелодрама
2018, Турция
6.7
Дикий мёд
Delibal
драма, мелодрама
2015, Турция
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