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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Ведетт Лим
Ведетт Лим
Vedette Lim
О персоне
Ведетт Лим
Vedette Lim
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Дата рождения
14 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Аризона, США
Рост
173 см
Биография Ведетт Лим
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