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Фильмография
Михаил Шеломенцев
Mikhail Shelomentsev
Киноафиша
Персоны
Михаил Шеломенцев
Михаил Шеломенцев
Mikhail Shelomentsev
Дата рождения
9 ноября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Пивань, Хабаровский край, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Серебряные коньки
(2020)
6.9
Записки отельера #Гельвеция
(2020)
0.0
Город особого назначения
(2015)
Фильмография Михаила Шеломенцева
6.9
Записки отельера #Гельвеция
комедия
2020, Россия
7.5
Серебряные коньки
Serebryanye konki
приключения, фэнтези
2020, Россия
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Рецензия
Город особого назначения
боевик, криминал
2015, Россия
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