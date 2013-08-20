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Фильмография
Лев Бердинский
Киноафиша
Персоны
Лев Бердинский
Лев Бердинский
Дата рождения
20 августа 2013
День рождения через 3 дн. (20 августа)
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
3.7
Одна ложь на двоих
(2018)
Фильмография Льва Бердинского
3.7
Одна ложь на двоих
драма, мини-сериал
2018, Россия
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