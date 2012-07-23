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Виктор Яцук
Viktor Yatsuk
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Виктор Яцук
Виктор Яцук
Viktor Yatsuk
Дата рождения
17 августа 1953
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
23 июля 2012
Место рождения
Верхнеозёрский, Россия
Популярные фильмы
0.0
Дальнобойщики
(2001)
Фильмография Виктор Яцук
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2001
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Дальнобойщики
драма, комедия
2001, Россия
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