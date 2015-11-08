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Вадим Яцук
Vadim Yatsuk
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Вадим Яцук
Вадим Яцук
Vadim Yatsuk
Дата рождения
17 августа 1953
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
8 ноября 2015
Место рождения
Верхнеозёрский, Россия
Популярные фильмы
0.0
Дальнобойщики
(2001)
Фильмография Вадим Яцук
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2001
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Дальнобойщики
драма, комедия
2001, Россия
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