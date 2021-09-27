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Лена Ланских
Лена Ланских
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Дата рождения
26 марта 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Овен
Биография Лены Ланских
Родилась 26 марта 1990 года. Тюмень, СССР (Россия).
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Фильмография Лены Ланских
Ничья
драма
2021, Россия
4.0
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Главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне завоевала румынская драма «Голубая луна»
Также в рамках мероприятия была отмечена картина российского режиссера Лены Ланских «Ничья».
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27 сентября 2021 12:14
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