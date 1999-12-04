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Кан Ми-на
Кан Ми-на Kang Mi-na
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Кан Ми-на

Kang Mi-na

Дата рождения
4 декабря 1999
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Ичхон, Республика Корея

Популярные фильмы

Отель «Дель Луна» 7.0
Отель «Дель Луна» (2019)
Сказка о керёнской фее 0.0
Сказка о керёнской фее (2018)
Добро пожаловать в Самдалли 0.0
Добро пожаловать в Самдалли (2023)

Фильмография Кан Ми-на

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актриса 5
Добро пожаловать в Самдалли
Добро пожаловать в Самдалли
драма, мелодрама 2023, Южная Корея
Мой сосед – кумихо
Мой сосед – кумихо
фэнтези, мелодрама 2021, Южная Корея
Лунный свет
Лунный свет
драма, мелодрама, исторический 2021, Южная Корея
Отель «Дель Луна» 7
Отель «Дель Луна»
драма, фэнтези, мелодрама 2019, Южная Корея
Сказка о керёнской фее
Сказка о керёнской фее
комедия, фэнтези, мелодрама 2018, Южная Корея
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
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Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
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