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Кан Ми-на
Kang Mi-na
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Персоны
Кан Ми-на
Кан Ми-на
Kang Mi-na
Дата рождения
4 декабря 1999
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Ичхон, Республика Корея
Популярные фильмы
7.0
Отель «Дель Луна»
(2019)
0.0
Сказка о керёнской фее
(2018)
0.0
Добро пожаловать в Самдалли
(2023)
Фильмография Кан Ми-на
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2023
2021
2019
2018
Все
5
Сериалы
5
Актриса
5
Добро пожаловать в Самдалли
драма, мелодрама
2023, Южная Корея
Мой сосед – кумихо
фэнтези, мелодрама
2021, Южная Корея
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Лунный свет
драма, мелодрама, исторический
2021, Южная Корея
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7
Отель «Дель Луна»
драма, фэнтези, мелодрама
2019, Южная Корея
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Сказка о керёнской фее
комедия, фэнтези, мелодрама
2018, Южная Корея
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
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Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
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Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
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